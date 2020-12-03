Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı

03.12.2020 10:18
Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı, System.String[]

İZMİT'te, Okan Yalın'ı sokak ortasında döverek ölümüne neden olan 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

İZMİT'te, Okan Yalın'ı sokak ortasında döverek ölümüne neden olan 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde 30 Kasım gecesi Okan Yalın, sokak ortasında ölü bulundu. Başından yaralanıp, kan kaybından öldüğü belirlenen Yalın'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, mahallelinin ifadelerine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Okan Yalın'ın döverek öldürdüğü belirlenen K.K., T.K., E.K., S.K., K.K., N.Ç., H.K. ve R.Ç. gözaltına alındı. 3'ü kadın, 8 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı
Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı
Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı
Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı
Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı
Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı

Yenidoğan Mahallesi, Kasım, Kadın, Yalın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı - Son Dakika


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