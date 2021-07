Tartıştıkları kişiyi pala ile yaraladılar - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, tartıştığı kişiler tarafından palalı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Ozan Can Ş. (30) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkol kullandıkları ileri sürülen bir grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişiler, Ozan Can Ş.'yi (30) pala ile defalarca yaraladı. Vücuduna aldığı pala darbeleriyle ağır yaralanan Ozan Can Ş., olay yerinden kaçarak bir taksi durağına sığındı. Ozan Can Ş.'yi yaralayan şüpheliler ise kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ozan Can Ş.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Ozan Can Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.