Tartıştıkları kişiyi silahla yaraladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Tartıştıkları kişiyi silahla yaraladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı İZMİT'te Ünal.T., evinin önünde tartıştığı iki kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Tartıştıkları kişiyi silahla yaraladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İZMİT'te Ünal.T., evinin önünde tartıştığı iki kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay önceki gün, Yassıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal T.'nin yaşadığı evin önüne otomobille gelen iki kişi burada, Ünal T.'nin yaşadığı eve tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyması üzerine balkona çıkan Ünal T., ateş eden kişilerin aralarında daha önceden para konusunda anlaşmazlık yaşadığı Enes A. ve Doğan A.'nın olduğunu gördü. Evin bahçesine inip Enes A. ve Doğan A. ile konuşan Ünal T., daha sonra tartışmaya başladı. Ünal T., Enes A.'yı göğsünden iterek yere devirdi. Yerden kalkan Enes A. Ile Doğan A. tabanca ile Ünal T.'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada evde bulunan bir kişi de müdahale etmek için dışarıya çıktı. Yaşanan olayda Ünal T., karnından ve bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan Ünal.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Enes A. ve Doğan A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise evde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralardaki görüntülerde, Ünal T. ile bir süre tartışan kişilerin daha sonra tabancaya ateş açtığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:02 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Tartıştıkları kişiyi silahla yaraladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti