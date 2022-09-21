TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ TÜFEKLE SALDIRIP DARBETTİLER

Burdur'da husumetli iki grup caddede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Gruptakilerden biri tartıştığı kişiye pompalı tüfekle saldırıp, başına dipçikle vururken, diğerleri ise tekme ve yumruk darbeleri indirdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıyan olayın ardından polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Burdur'da E.Ç., kardeşi E.Ç. ve beraberindekiler, aralarında husumet bulunan S.N. ve F.B. ile dün saat 15.00 sıralarında Konak Mahallesi Adliye Caddesi'nde karşılaştı. Tartışmaya başlayan grup daha sonra kavgaya tutuştu. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş S.N.'ye saldırdı. Bu sırada kardeşlerden biri park halindeki otomobilden getirdiği pompalı tüfekle S.N.'nin başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vururken, yanındakiler ise yumruk ve tekmelerle darbetti. Yaralanan S.N. yerde hareketsiz kalırken, diğer gruptakiler ise ara sokaklara girerek uzaklaştı. Bu sırada 2 el de havaya ateş açıldı.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı S.N. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Pompalı tüfeği olay mahallindeki bir evin bahçesine atarak kaçtığı tespit edilen E.Ç. yakalanarak, polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri daha sonra olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin otomobilinin bagajında 3 bıçak, şoför koltuğunun altında da tabanca ve sopa ele geçirildi.

Olay anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde 3 kişinin saldırdığı kişiyi darbettiği, aralarından birinin ise tüfekle bu kişiye darbeler indirdiği anlar yer aldı.