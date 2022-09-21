TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ TÜFEKLE SALDIRIP DARBETTİLER - Son Dakika
Üye Girişi

TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ TÜFEKLE SALDIRIP DARBETTİLER

21.09.2022 12:23

Burdur'da husumetli iki grup caddede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Burdur'da husumetli iki grup caddede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Gruptakilerden biri tartıştığı kişiye pompalı tüfekle saldırıp, başına dipçikle vururken, diğerleri ise tekme ve yumruk darbeleri indirdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıyan olayın ardından polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Burdur'da E.Ç., kardeşi E.Ç. ve beraberindekiler, aralarında husumet bulunan S.N. ve F.B. ile dün saat 15.00 sıralarında Konak Mahallesi Adliye Caddesi'nde karşılaştı. Tartışmaya başlayan grup daha sonra kavgaya tutuştu. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş S.N.'ye saldırdı. Bu sırada kardeşlerden biri park halindeki otomobilden getirdiği pompalı tüfekle S.N.'nin başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vururken, yanındakiler ise yumruk ve tekmelerle darbetti. Yaralanan S.N. yerde hareketsiz kalırken, diğer gruptakiler ise ara sokaklara girerek uzaklaştı. Bu sırada 2 el de havaya ateş açıldı.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı S.N. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Pompalı tüfeği olay mahallindeki bir evin bahçesine atarak kaçtığı tespit edilen E.Ç. yakalanarak, polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri daha sonra olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin otomobilinin bagajında 3 bıçak, şoför koltuğunun altında da tabanca ve sopa ele geçirildi.

Olay anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde 3 kişinin saldırdığı kişiyi darbettiği, aralarından birinin ise tüfekle bu kişiye darbeler indirdiği anlar yer aldı.

YORUMLAR
500
Burdur'da 1,4 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu Burdur'da 1,4 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Kaynak: DHA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ TÜFEKLE SALDIRIP DARBETTİLER - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 16:56:14. #1.13#
SON DAKİKA: TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ TÜFEKLE SALDIRIP DARBETTİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement