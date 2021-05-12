TARTIŞTIKLARI KOMŞU KADINI KÜREKLE DARP EDİP, TABANCAYLA VURDULAR - Son Dakika

TARTIŞTIKLARI KOMŞU KADINI KÜREKLE DARP EDİP, TABANCAYLA VURDULAR

12.05.2021 15:00

Sarıyer'de yaşayan 2 kardeş, daha önceden aralarında husumet olan komşu kadını, evin önüne dökülen kum ve park edilen kamyonet nedeniyle çıkan tartışmada önce kürekle darp etti, ardından tabancayla vurarak, yaraladı.

Sarıyer'de yaşayan 2 kardeş, daha önceden aralarında husumet olan komşu kadını, evin önüne dökülen kum ve park edilen kamyonet nedeniyle çıkan tartışmada önce kürekle darp etti, ardından tabancayla vurarak, yaraladı. Olaydan sonra kaçan kardeşler, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Büyükdere Mahallesi Dereiçi Bağlar Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Seher İ., evinde yapılan tadilatta kullanılan kumu, komşuları Dursun U. ve E.U. isimli kardeşlerin evinin duvarı önüne yığdı. Kumu getiren kamyonet de aynı yere

park edildi.

ÖNCE KÜREKLE DARP ETTİ, ARDINDAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Bu duruma sinirlenen Dursun U., komşusu Seher İ. ile tartışmaya başladı. Dursun U. tartışma sırasında Seher İ.?yi eline aldığı kürekle vurarak, darp etti. Ardından da evine, gidip silahı ve beraberine kardeşi E.U.'yu alıp, geri geldi. Silahı alan E.U. rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan 3'ü Seher İ.?ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı.

ZANLILAR YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinden kaçan kardeşleri kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Kardeşler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken,E.U.'nun akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

'ARABANIN ARKASINA KAÇARAK CANIMI ZOR KURTARDIM'Seher İ.?nin evinin tadilatını yapan ve kadın kürek ile darp edilince müdahale eden Abdurrezzak Korkmaz; 'Ben burada çalışıyorum. Kamyoneti biraz ileriye aldım, kumu çekmeye çalıştım. Adam geldi, küreği aldı eline, kumu yola atmaya başladı. Kürekle arabanın tamponuna da vurdu. Ben de müdahale etmek istedim. Yanına gittim küfretti. Sonra kadın geldi. Bu da hemen kadına saldırmaya başladı.,Küreğin sapını ters çevirip, kadına vurunca, müdahale ettim, iki tane vurdum. Küreği yere bıraktı gitti evden silahını aldı geldi. Akıl hastası kardeşine verdi, ateş etmeye başladı. Teyze bacağından ve kalçasından vuruldu. Seken kurşun da ayakkabıma geldi. Arabanın arkasına kaçtım canımı zor kurtardımö şeklinde konuştu.

TARTIŞTIKLARI KOMŞU KADINI KÜREKLE DARP EDİP, TABANCAYLA VURDULAR
TARTIŞTIKLARI KOMŞU KADINI KÜREKLE DARP EDİP, TABANCAYLA VURDULAR
TARTIŞTIKLARI KOMŞU KADINI KÜREKLE DARP EDİP, TABANCAYLA VURDULAR
TARTIŞTIKLARI KOMŞU KADINI KÜREKLE DARP EDİP, TABANCAYLA VURDULAR
TARTIŞTIKLARI KOMŞU KADINI KÜREKLE DARP EDİP, TABANCAYLA VURDULAR
TARTIŞTIKLARI KOMŞU KADINI KÜREKLE DARP EDİP, TABANCAYLA VURDULAR
TARTIŞTIKLARI KOMŞU KADINI KÜREKLE DARP EDİP, TABANCAYLA VURDULAR

Büyükdere, Kamyonet, Sarıyer, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIKLARI KOMŞU KADINI KÜREKLE DARP EDİP, TABANCAYLA VURDULAR - Son Dakika


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