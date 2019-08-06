Son Dakika Haberleri: Tartıştıkları oto tamircisini dükkanında bıçakladılar
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Tartıştıkları oto tamircisini dükkanında bıçakladılar

36 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dükkanına gelen şahıslarla alacak verecek meselesi yüzünden tartışan oto tamircisi önce darp edildi sonra bıçaklandı.

Tartıştıkları oto tamircisini dükkanında bıçakladılar, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dükkanına gelen şahıslarla alacak verecek meselesi yüzünden tartışan oto tamircisi önce darp edildi sonra bıçaklandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 732 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bir tamirhane işleten Muhammet Ç., dükkanına gelen isimleri öğrenilemeyen şahıslarla alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile şahıslar Muhammet T.'yi darp etti. Şahıslardan birisi çıkardığı bıçakla Muhammet T.'yi başından yaraladı. Muhammet T. aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, saldırgan şahıslar tamirhanede bulunan araçlara zarar vererek olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Muhammet T. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammet T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ
Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:32 Kaynak: İHA
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