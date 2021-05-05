Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler (3) - Son Dakika

Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler (3)

05.05.2021 20:03
Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler (3), System.String[]

1 KİŞİ TUTUKLANDIManavgat'ta bir sitede Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'u önce darbeden ardından da bıçaklayarak öldüren komşuları N.T. ve O.K., sevk edildikleri adliyede Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Manavgat'ta bir sitede Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'u önce darbeden ardından da bıçaklayarak öldüren komşuları N.T. ve O.K., sevk edildikleri adliyede Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden N.T. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, O.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Cumhuriyet, Özbekistan, Manavgat, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler (3) - Son Dakika


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