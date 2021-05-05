Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler (3) - Son Dakika

Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler (3)
05.05.2021 20:03
1 KİŞİ TUTUKLANDIManavgat'ta bir sitede Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'u önce darbeden ardından da bıçaklayarak öldüren komşuları N.T. ve O.K., sevk edildikleri adliyede Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Manavgat'ta bir sitede Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'u önce darbeden ardından da bıçaklayarak öldüren komşuları N.T. ve O.K., sevk edildikleri adliyede Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden N.T. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, O.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Son Dakika Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik 'Markete çocuklarıyla gidenlere ceza' yazılmadığını açıkladı İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı