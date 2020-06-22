Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar (2) - Son Dakika

Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar (2)
SERBEST KALDILARSamsun'da tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B. ve Sinan B. savcı talimatıyla, M.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST KALDILAR
Samsun'da tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B. ve Sinan B. savcı talimatıyla, M.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:20 Kaynak: DHA
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