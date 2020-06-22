Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar (2) - Son Dakika

Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar (2)

SERBEST KALDILARSamsun'da tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B. ve Sinan B. savcı talimatıyla, M.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST KALDILAR Samsun'da tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B. ve Sinan B. savcı talimatıyla, M.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın

Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı