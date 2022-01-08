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Son dakika haber | Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı

08.01.2022 21:36

Son dakika haberler... Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta tartıştıkları Onur Çınar Kaplan'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan ve 2006 yılında kardeşlerinin Kaplan'ın kuzeni tarafından öldürüldüğü öğrenilen 2 kardeş tutuklandı.

Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta tartıştıkları Onur Çınar Kaplan'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan ve 2006 yılında kardeşlerinin Kaplan'ın kuzeni tarafından öldürüldüğü öğrenilen 2 kardeş tutuklandı.

Olay, 3 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Onur Çınar Kaplan (31), daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen U.K. ve İ.K. isimli kardeşlerle karşılaştı. Şahıslar arasında ilk önce sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak Onur Çınar Kaplan'ı yaraladı. Kaplan'ın kanlar içinde yere yığılmasının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansa alınan Kaplan, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Onur Çınar Kaplan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Onur Çınar Kaplan'ın ölümüne sebep olan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından 2 kardeş ve olaya karıştığı tespit edilen Y.Ç. yakalandı. Emniyete ifadeleri alınan şahıslardan U.K. ve İ.K.'nin 2006 yılında kardeşleri öldürüldüğü belirlendi. Onur Çınar Kaplan'ın ise U.K. ve İ.K.'nin kardeşini öldüren şahsın kuzeni olduğu tespit edildi. İfadeleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Burada U.K. ve İ.K. isimli iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı
Son dakika haber | Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı
Son dakika haber | Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı
Son dakika haber | Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı
Son dakika haber | Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı
Son dakika haber | Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı

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Onur Çınar, Osmangazi, Kocaeli, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika
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