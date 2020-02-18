Tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı tüfekle yaraladılar - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı tüfekle yaraladı.



Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Karadenizliler Mahallesi Elmatepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre K. (34) isimli vatandaş ile iş yerine gelen kimliği belirsiz 3 şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeni ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 3 şahıs Emre K.'yi darp ederek iş yerinden dışarı çıkarttı. Çıkan kavga sırasında şahısların birisi, Emre K.'nin iş yerine geldikleri araç içerisinde bulunan pompalı tüfeği aldı. Şahıs eline aldığı tüfek ile Emre K.'ya ateş etti. Kurşunun sağ bacağına isabet ettiği Emre K. kanlar içerisinde kalırken, şahıslar araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.



Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı



Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Emre K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise Emre K.'yi darp edip silahla yaralayan şahısların yakalanması için inceleme başlattı. - KOCAELİ