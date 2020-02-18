Tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı tüfekle yaraladılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı tüfekle yaraladılar - Son Dakika

Tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı tüfekle yaraladılar

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı tüfekle yaraladı.

Tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı tüfekle yaraladılar, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı tüfekle yaraladı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Karadenizliler Mahallesi Elmatepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre K. (34) isimli vatandaş ile iş yerine gelen kimliği belirsiz 3 şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeni ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 3 şahıs Emre K.'yi darp ederek iş yerinden dışarı çıkarttı. Çıkan kavga sırasında şahısların birisi, Emre K.'nin iş yerine geldikleri araç içerisinde bulunan pompalı tüfeği aldı. Şahıs eline aldığı tüfek ile Emre K.'ya ateş etti. Kurşunun sağ bacağına isabet ettiği Emre K. kanlar içerisinde kalırken, şahıslar araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.


Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı


Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Emre K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise Emre K.'yi darp edip silahla yaralayan şahısların yakalanması için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İBB önünde kendini yakmaya çalıştı
Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:36:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı tüfekle yaraladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]