Tartıştıkları yerin 100 metre ilerisinde öldürülmüş - Son Dakika

Tartıştıkları yerin 100 metre ilerisinde öldürülmüş

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaşamı yitiren 26 yaşındaki Cevdet Çiçek'in, katil zanlısı ile olaydan kısa bir süre önce tartıştığı ortaya çıktı. Polis, Çiçek'i tabancayla öldürüp, kaçan aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirildi.

Akhisar'da plastik doğrama ve panjur işiyle uğraşan Cevdet Çiçek, dün saat 23.45 sıralarında Milli Egemenlik Meydanı yakınında yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Bekar olan Çiçek, sırtına ve başına isabet eden toplam 4 kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesine koşan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiçek'in cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis, çevredekilerin ifadelerine başvururken, bir yandan da bölgedeki MOBESE kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 8 boş kovan bulundu. Görüntülerden ve görgü tanıklarının ifadelerinden saldırganın olay yerinin 100 metre gerisinde Çiçek ile önce tartıştığı sonrasında ise arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancasını ateşleyip, öldürdüğü belirlendi. Görüntülerden eşkali de belirlenen ve isminin 'Mertkan Ö.' olduğu tespit edilen 22 yaşındaki şüpheli ile Çiçek arasında alacak meselesinden geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.