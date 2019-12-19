"Tartuffe" Maltepe'de kapalı gişe sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tartuffe' Maltepe'de kapalı gişe sahnelendi - Son Dakika

"Tartuffe" Maltepe'de kapalı gişe sahnelendi

6 saat önce

Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'in başyapıtı "Tartuffe/Yüzsüz", Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahnelendi.

Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'in başyapıtı "Tartuffe/Yüzsüz", Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahnelendi. Mam'Art Tiyatro'nun sahnelediği oyunda Türk tiyatrosunun sevilen isimleri izleyici ile buluştu. Oyun, dini inançlarına körü körüne saflıkla bağlı zengin bir adamın evine yerleşen ve kendini dine adamış bir sofu olarak göstererek malını, mülkünü, namusunu elinden almaya çalışan Tartuffe'un öyküsü anlatıldı. Oyunda zengin Pernelle ailesinin, babaları Orgon yüzünden evlerinde bulunan Tartuffe ile yaşadıkları sahnelendi. Emrah Eren'in yönettiği oyun iki perde olarak sahnelendi. Oyunun müziklerini Tolga Çebi, kostümlerini Sadık Kızılağaç, şarkı sözlerini Faruk Üstün hazırladı. Tartuffe rolündeki Beyti Engin, Orgon'a hayat veren Fatih Al, doğruları görebilen ve gördüklerini söylemekten çekinmeyen keskin zekalı Dorine isimli hizmetçi rolündeki Feri Baycu Güler ile Goncagül Sunar, Cemil Büyükdöğerli, Sefa Tantoğlu, Sevi Demirçivi ve Ziver Armağan Açıl sahne performansları ile göz doldurdu. Canlı karakterleri, şiirsel dili ve güldürü içerikli yüksek performanslı oyunu tiyatroseverler ilgiyle izledi. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Moliere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emre Belözoğlu'nu takımına çağırdı: Ne zaman geliyorsun?
Otomobil 5 metreden bahçeye uçtu, oyun oynayan çocuklar 5 dakikayla kurtuldu Mesut Özil için "Yok artık" dedirten sansür! Abdullah Avcı oyuncu oldu, Hababam Sınıfı'nda oynadı

Son Dakika Haberleri
17:16 Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
17:16 Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı - Son Dakika
17:15 Prof. Dr. Seyyal Ak: (Ruamlı atların gömülmesi) Bulunduğu yerde yok etmemiz gerekiyor - Son Dakika
17:15 Ankara siber polisinden yasa dışı bahis çetesine darbe - Son Dakika
17:15 Evrencan ve Uzaylılar Işıklıları Coşturdu - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika
16:55 Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:21:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Tartuffe" Maltepe'de kapalı gişe sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]