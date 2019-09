'Tarzan'ın deniz tutkusu

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, turizmci Yusuf Oğuz 'un 'Tarzan' adlı köpeği, her gün denize giriyor. Tarzan, denizdeki plastik şişeleri ve bazı atıkları da topluyor.Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde yaşayan turizmci Yusuf Oğuz'un Golden cinsi, 6 yaşındaki Tarzan adlı köpeği, günün bir bölümünü yatlarda geçiriyor. En büyük tutkusu denizde yüzmek olan Tarzan, her yıl binlerce turistin tura çıktığı Üçağız'daki limanda demirlemiş tekneler arasında dolaşıyor. Sahibi 'Hadi oğlum atla' deyince kendini Akdeniz 'in mavi sularına bırakan Tarzan, denizin tadını çıkarıyor. Tarzan, sudaki şişe ve atıkları da topluyor.Yusuf Oğuz, "Tarzan çok akıllı bir köpek. Yaşamını denizle özdeşleştirdi. Denizde bir şişe, bir atık olduğu zaman 'Hadi oğlum git getir' deyince alıp getiriyor" dedi.