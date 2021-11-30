Üye Girişi
'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası - Son Dakika

'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası

30.11.2021 12:40

- 'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası Kayseri'de 'taş atma' meselesinden dolayı tartıştığı komşusunu silahla başından vurarak öldüren öğretmene müebbet hapis cezası verildi.

- 'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'de 'taş atma' meselesinden dolayı tartıştığı komşusunu silahla başından vurarak öldüren öğretmene müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.D., avukatlar ve maktul Ö.D.'nin yakınları salonda hazır bulundu. Karar duruşmasında mahkeme heyetine savunma yapan M.D., pişman olduğunu söyleyerek, beraatini talep etti. Yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık M.D., 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, maktul ile tutuklu sanık arasında görülen 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan ise M.D.'ye 900 TL'de adli para verildi.

Olay

10 Mart 2021 tarihinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Çorakçılar Mahallesinde komşusu O.D. ile M.D. (35), arasında iddiaya göre taş atma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerin e M.D., yanındaki silah ile komşusu O.D.'ye ateş açtı. Başından vurulan O.D., tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası
'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası
'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası
'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası

Mahkeme, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti 14:55 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu 14:20 19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var

Son Dakika Haberleri
14:55 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti
14:53 Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı
14:51 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!
14:50 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz
14:39 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım
14:30 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den aile pozu
14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı
14:24 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı
14:09 Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım
13:40 Öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin annesi konuştu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi         
15:00
Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı         
14:54
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!         
14:51
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den aile pozu Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den aile pozu         
14:31
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı         
11:41
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 15:04:49. #1.13#
SON DAKİKA: 'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement