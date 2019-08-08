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Taş Bebek'in dönüşü

51 dakika önce

"70'ler Gazinosu" konseptine hayır diyemeyen Yazar, 29 Ağustos'ta 12. Vize Tarih ve Kültür Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Taş Bebek'in dönüşü, System.String[]
"70'ler Gazinosu" konseptine hayır diyemeyen Yazar, 29 Ağustos'ta 12. Vize Tarih ve Kültür Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Yazar'ın alt kadrosunda Semiha Yankı, Ersan Erdura, Rana Alagöz, Bilgen Bengü, İskender Doğan, Funda ve Tüdanya yer alacak.
Semiha Yankı, Vize, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:34 
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