Taş Bebek'in dönüşü
51 dakika önce
"70'ler Gazinosu" konseptine hayır diyemeyen Yazar, 29 Ağustos'ta 12. Vize Tarih ve Kültür Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak.
"70'ler Gazinosu" konseptine hayır diyemeyen Yazar, 29 Ağustos'ta 12. Vize
Tarih ve Kültür Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Yazar'ın alt kadrosunda Semiha Yankı
, Ersan Erdura, Rana Alagöz
, Bilgen Bengü
, İskender
Doğan, Funda ve Tüdanya yer alacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:34
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