Taş boyayarak stres attılar - Son Dakika
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Taş boyayarak stres attılar

7 saat önce

Fotoğraf ve kitap okuma dışında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Fotoğraf Kafe'de taş boyama atölyesine katılan gençler, birbirinden güzel magnet yaparak stres attı.

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Fotoğraf ve kitap okuma dışında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Fotoğraf Kafe'de taş boyama atölyesine katılan gençler, birbirinden güzel magnet yaparak stres attı.


Manisa Fotoğraf Derneğinin hazırladığı proje sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği hibe desteğiyle Manisa'da geçtiğimiz yıl açılan Fotoğraf Kafe'de, fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra değişik etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Katılımın yoğun olduğu 'Taş Boyama Atölyesi' ile taş boyayan fotoğrafseverler, hem stres attı hem de taşlardan magnet yaptı.


Yapılan çalışma hakkında bilgi veren MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, "Fotoğraf, gezi, kitap, sinema, müzik etkinliklerimize bir de taş boyama atölyesini ekledik. Amacımız hem stres atmak hem de marifetli ellerle taşlara güzel şekiller vermek. Atölyemize katılan tüm dostları kutluyorum. Etkinliklerimiz devam edecek." şeklinde konuştu. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
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