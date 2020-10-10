(BURSA - Özel) Taş değirmen helvasına büyük rağbet - Son Dakika

(BURSA - Özel) Taş değirmen helvasına büyük rağbet

Kış aylarının vazgeçilmesi helva korona virüsten koruyor

BURSA - Bursa'da 4 kuşaktır taş değirmende yapılan tahin helvaları büyük rağbet görüyor.

Tarihi Çukur Han'da 1935 yılında açılan dükkanlarında taş değirmende susam öğüterek sıcak tahin imal eden işletme, 84 yıl önceki usullü devam ettiriyor. Taş değirmende, teknolojik gelişmelere yenik düşmeden üretilen tahine Bursalı vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. 85 yıldır susamı taş değirmende öğüterek tahin elde ettiklerini belirten Hakan Helvacı, "4 kuşaktır aynı yöntemi kullanıyoruz. Biz kurulduğumuz tarihten itibaren üretim şeklimizi değiştirmedik. Bizim taş değirmende ürettiğimiz tahinler doğal, diğerleri gibi zımpara ile öğütülmüyor. Kanserojen değil, yüzde yüz doğal. O yüzden lezzetli ve sağlıklı. Vatandaşlar bunu bildiği için bizi tercih ediyor. Burada yapmış olduğumuz ürünler yüzde yüz naturel, tamamen güvenilerek alınabilecek gıdalar. Tahinde, helvada, susamda hiç bir katkı maddesi yoktur. Özellikle helvamızda glikoz, mısır şurubu gibi katkı maddeleri kullanmıyoruz. Yüzde 100 pancar şekerinden mamül hale getiriyoruz" dedi.

Tahin ve helvanın kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirten Hakan Helvacı, "Hele şu korona virüs döneminde bağışıklık sistemini en güçlü tutan gıda tahindir. Tahinin faydaları saymakla bitmez. Mide kanserine, cildin yenilenmesine, beynin gelişmesine, saçların güçlenmesine kadar birçok faydası vardır. Bizim ürünlerimiz katkısız ve el emeğidir. Bizim ürünlerimizin hiçbiri marketlerde bulunmaz. Sadece Çukur Han'da ve üretim alanındaki yerde satışımız vardır. Marketlerde görülen helvalara benzemez. En geç 1 hafta zarfında tüketilmelidir. Marketlere girdiğimiz zaman koruyucu madde, glikoz şurubu gibi katkı maddelerini kullanmak gerekiyor. İyi bir helva boğazı yakmaz. Ayrıca bizim helvayı kullananlar bilir. Belli bir süre sonra helvanın yağı dışına çıkar. Bu helvanın iyi olduğu anlamına gelir. Vatandaşlarımız yağı akan ve boğazı yakmayan helvadan korkmasın" diye konuştu.