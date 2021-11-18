'TAŞ DEVRİ ARABASI' İLE ENGELLERİ AŞIYOR - Son Dakika

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde zihinsel engelli Abdülkerim Muhçu (12), çevreden topladığı odun parçaları ile tasarladığı; direksiyonu, vitesi ve emniyet kemeri de olan aracıyla engelleri aşıyor. Araç tutkusu olan Muhçu, hafızalara kazınan 'Taş Devri' adlı çizgi filmdeki araçları andıran tasarımıyla gezip, eğlenceli zaman geçiriyor. Ailesi ise Abdülkerim'in iyi mesleki eğitim almasını istiyor.

İlçede Feyzi-Aysel Muhçu çiftinin doğuştan zihinsel engelli tek çocukları Abdulkerim Muhçu, çevreden topladığı odun parçaları ile tasarladığı; direksiyonu, vitesi ve emniyet kemeri de olan aracıyla engelleri aşıyor. Muhçu, hafızalara kazınan 'Taş Devri' çizgi filmdeki araçları andıran tasarımlı aracıyla geziyor; ağzıyla motor ve korna sesi çıkarıp, keyifli zaman geçiriyor. Engelleri aştığı aracına; çamaşır ipinden emniyet kemeri, yağmurdan korunmak için branda örten Muhçu, tutkusunu gerçeğe dönüştürmeyi hayal ediyor.

'YETENEĞİ VAR BİLİYORUM'

Anne Aysel Muhçu, Abdülkerim'in iyi bir mesleki eğitim almasını istediğini belirterek, "Oğlum zihinsel engelli doğdu. Bizim maddi durumumuz yok. Ona istediğini alamadık, oyuncak alamadık. Abdulkerim de arabaları çok seviyordu. 7 yaşında başladı kendine kullanılmayan malzemelerden arabalar, oyuncaklar yapmaya. Yakmak için topladığımız çürük odunlardan araba yapıyor. Odunlardan çiviler çıkartıyor, onlarla çakıyor arabasını. Bir sürü araba yaptı. Arabaları ile ilçeye kadar gidiyor. Dönerken arabaları ağır diye sırtından çıkartıp yol kenarında park edip geliyor sonra nereye park ettiğini bulamayıp yeniden bir araba yapıyor. Onun güzel bir yeteneği var biliyorum. Bu yeteneğe göre mesleki bir eğitim almasını istiyorum. İleride biz öldüğümüzde kendine yetebilsin istiyorum" dedi.

'ELİNDEN BALTA ÇEKİÇ DÜŞMEZ'

Küçük çocuğun yeteneklerini anlatan ve odun bulamayınca evlerinin kapılarını söktüğünü belirten komşuları Fatma Muhçu, "Abdülkerim'in elinden küçüklüğünden beri balta, çekiç düşmez. Sürekli bir şeylerle uğraşıyor. Bahçelerden odunlar toplayıp buralara yığıyor. Bazen bahçelerde kafasına göre odun veya malzeme bulamıyor. Onu seviyor, idare ediyoruz ama özel bir yeteneği var. Ona göre eğitim almasını istiyoruz" diye konuştu.

Ailenin komşusu Emrah Kayar ise "5-6 yıldır burada kendine yaptığı arabalarla geziyor. Bir sürü arabası var. Bazen arabaları ağır geliyor ona taşıyamıyor. Yol kenarlarına veya ilçeye bırakıyor. Kendi ağzı ile korna sesi, motor sesi çıkarıyor. Arabaları sileceğine kadar düşünüp tasarlıyor ve bunları kendi imkanları ile hayal gücü ile çevreden topladığı malzemelerden yapıyor. Çok arabası var. Çok becerikli bir çocuk. Çarşıya arabası ile gelir, ekmek alır geri döner. Arabaları ile sürekli yolculuk yapıyor" dedi.