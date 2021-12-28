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Taş evlerin kartpostallık kış manzarası - Son Dakika

Taş evlerin kartpostallık kış manzarası

28.12.2021 12:17

Taş evlerin kartpostallık kış manzarası Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evlerden oluşan köyler, kış mevsimiyle birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Taş evlerin kartpostallık kış manzarası

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evlerden oluşan köyler, kış mevsimiyle birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Çoğu derin vadilerdeki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, kar yağışı sonrası oluşturduğu görüntülerle görenleri mest ediyor. Köylerdeki taş evlerin kar yağışı sonrası bütünleştiği eşsiz manzara havadan drone ile görüntülendi.

Üst üste sıralı halde taş evlerin olduğu Uzuntaş köyüne gelen gezgin ve doğa fotoğrafçılar, gördükleri güzel manzaraları hem izleme hem de fotoğraflama şansı yakalıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gruplar halinde Hizan'a gelen gezginler ve fotoğraf sanatçıları, çektikleri fotoğrafları hem arşivlerine katıyor hem de sosyal medya hesaplarından paylaşarak taş evlerin ve ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor. Uzuntaş Köyü Muhtarı Ferhat Malgaç, taş evlerden oluşan köylerinde 4 mevsim ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi.

Siirt'ten Hizan'ın taş evlerinin kar manzarasını görmeye gelen Selahattin Esin de, "Siirt'ten geldim buraya. Gerçekten kış aylarında herkesin görmesini tavsiye ederim. Çok güzel bir köy. Görmeye değer bir köy, herkesi görmeye bekleriz" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Hakan Okay ise fotoğraflardan gördüğü ve merak ettiği köyü ilk defa görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Okay, "Bu köyümüzü daha önce sürekli fotoğraflarda görüyorduk, buraya gelmek nasip olmamıştı. Bir imkan dahilinde arkadaşlarımızla buraya geldik. Burası zaten yazın apayrı güzel. Kışın beyaz gelinliğini giymesiyle birlikte daha bir güzelliğe büründü. Bizlerde fotoğraf çekmeye, buradaki muazzam görüntüyü görüntülemeye geldik. Gerçekten güzel fotoğraflar çektik, güzel görüntüler aldık. Kerpiç ve taş evlerin karla bütünleşmesi apayrı bir güzellik sunuyor. Güzel manzaralar elde ettik, güzel fotoğraflar çektik. Herkesin yazın veya kışın gelip buraları görmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Taş evlerin kartpostallık kış manzarası
Taş evlerin kartpostallık kış manzarası
Taş evlerin kartpostallık kış manzarası

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Bitlis, Siirt, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taş evlerin kartpostallık kış manzarası - Son Dakika


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