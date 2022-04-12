Taş fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - Son Dakika
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Taş fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

12.04.2022 16:14
Taş fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde taş fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde taş fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Katırtepesi mevkisinde faaliyet gösteren taş fabrikasında çalışan M.B. (24) elektrik akımına kapılarak yaralandı. İş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla akıma kapılan işçi, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Konya, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taş fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - Son Dakika


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