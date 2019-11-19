'Taş, Kağıt, Makas' sergisi 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Ressam Kadir Arslan ile Sinan Dağ'ın eserlerinden oluşan sergi F Sanat Galeri'de ziyaretçilerini ağırlıyor.



Çukurova Üniversitesinin resim bölümünden mezun olan Kadir Arslan, sergide "Babil" adlı serisinden eserlerin yer aldığını söyledi.



"Mağaram" diye tanımladığı ve 2009'dan bu yana İstanbul'daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Arslan, "Hayatımın tamamını neredeyse resimler oluşturuyor. Bir adanmışlık hali ile çalışıyorum. Ara vermek zorunda olduğum dönemler oldu. Fakat resim yapmaya her zaman devam ettim." dedi.



Eserlerinde daha çok akrilik boya ve mürekkep kullandığını belirten Arslan, resimlerinde yer yer asamblaj ve yağlı boyalar kullandığını da aktardı.



Sanat hayatına, resim başta olmak üzere disiplinler arası plastik sanatlar alanında verdiği eserler ile devam eden, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birçok tabiat müzesinin kurulumunda, Ankapark projesinin sanat ekibinde ve özel sektörde görevler alan Sinan Dağ ise "Sergide dünyada bir noktada karşılaşan iki insanın iki farklı disiplinde resimlerini göreceksiniz." ifadesini kullandı.



Dağ, sergide ayrıca "Bulutlar ve Krallar", "Van Gogh ve Çığlık" serilerinden işlerinin görülebileceğini kaydetti.



Aynı oyun parkında oyun oynayan iki çocuğun hikayesinde en sevdikleri oyun olan taş kağıt makastan yola çıkılarak hazırlanan sergi, 30 Kasım'a kadar görülebilecek.