Son Dakika Haberleri: Taş kırma makinesine düşen işçi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Taş kırma makinesine düşen işçi öldü - Son Dakika

Taş kırma makinesine düşen işçi öldü

6 saat önce

Bayburt'ta taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Taş kırma makinesine düşen işçi öldü, System.String[]

Bayburt'ta taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, bugün saat 11. 15 sıralarında Bayburt merkez Şingah Mahallesinde bulunan bir işletme içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerindeki taş kırma makinesini kontrol ederken düşen Kadir Taş, olay yerinde yaşamını yitirdi.


Olay yerine polis, 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemelerinin ardından Taş'ın cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAYBURT

Bayburt, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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