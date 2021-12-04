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Taş kömürü çıkaran madencilerin "mutlak karanlık"taki zorlu mesaisi - Son Dakika

Taş kömürü çıkaran madencilerin "mutlak karanlık"taki zorlu mesaisi

04.12.2021 11:17
Taş kömürü çıkaran madencilerin "mutlak karanlık"taki zorlu mesaisi

Zonguldak'ta dünyanın en zor mesleklerinden birini yapan madenciler, yerin metrelerce altında "kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürünü gün yüzüne çıkarmak için alın teri döküyor.

Zonguldak'ta dünyanın en zor mesleklerinden birini yapan madenciler, yerin metrelerce altında "kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürünü gün yüzüne çıkarmak için alın teri döküyor.

Baret ışıklarıyla aydınlanan "mutlak karanlık"ta kömür çıkararak rızıklarını kazanan maden işçileri, verdikleri emekle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk, Kozlu, Karadon, Amasra ve Üzülmez müessese müdürlüklerinin yanı sıra özel maden ocaklarında çalışan işçilerin emeğiyle çıkarılan kömür, bölgedeki demir-çelik fabrikalarının yanı sıra termik santrallere ham madde kaynağı oluşturuyor.

Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında belirleyici güç olan taş kömürünün çıkarılmasında büyük rol oynayan madenciler, alın teri dökerek gün ışığına çıkardıkları taş kömüründen evlerine ekmek götürüyor.

Sabahın erken saatlerinde çalıştıkları maden ocağına gelen işçiler, iş elbiselerini giyerek kara elması gün ışığına çıkarmak için ilk hazırlıklarını yapıyor.

Ekipmanları ile kişisel koruyucularını da yanına alan işçiler, el feneri ve baret ışıklarının aydınlattığı dehlize girip işe koyuluyor.

Yerin metrelerce altında o gün yerine getirecekleri görevi öğrendikleri tertip alanına gelen madenciler, ocak içerisinde kullanacakları malzemeleri arkadaşlarıyla vagonlarla madene gönderiyor.

Maden işçileri, görev yerlerine ağaç ve demir tahkimatla örülmüş galerilerden farklı yönlere dağılarak üretim bölgelerine gidiyor.

Madencilerin kazılarıyla ocak içinde biriken ve konveyörle daha yüksek kodlardaki galerilere taşınan kömürün vagonlara doldurulmasının ardından, kara elmasın vinçle yer üstüne yolculuğu başlıyor.

Bin bir zorlukla yerin metrelerce altındaki milli servet olan kara elması gün ışığına çıkararak ülke ekonomisine kazandıran madenciler, 8 saatlik mesailerini tamamlayarak ocaktan "geçmiş olsun" dilekleriyle çıkıp ailelerine kavuşma heyecanıyla evlerinin yolunu tutuyor.

"Devletimiz, milletimiz için çalışıyoruz"

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında işçi Tolga Arslan, AA muhabirine, 3 yıldır madenci olarak çalıştığını, yer altında çalışmanın çok zor olduğunu söyledi.

Yer altında dikkatli çalışmanın önemini vurgulayan Arslan, "Her şeyden önce iş güvenliği ve arkamızda bıraktığımız ailemiz önemli. Madencilik çok kutsal bir meslek. Yerin metrelerce altına iniyorsunuz, oradan kömürü yerin üstüne çıkarmak kolay bir iş değil. Kömürü milletimizin, vatanımızın hizmetine sunmak büyük bir hizmet." ifadelerini kullandı.

Arslan, mesleğini severek yaptığını, "helal ekmek" kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Özel bir maden ocağında çalışan Beytullah Köroğlu ise babasının da madencilik yaptığını anlatarak, "Yer üstündeki polis, memur ne ise bizler de yer altında devletimiz, milletimiz için çalışıyoruz. Hiçbir şeyin garantisi yok ama maden bir tık daha önde. Bizler buraya kelle koltukta giriyoruz." diye konuştu.

Togo Cumhuriyeti, Zonguldak, Kömür, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taş kömürü çıkaran madencilerin 'mutlak karanlık'taki zorlu mesaisi - Son Dakika


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