Son Dakika Haberleri: Taş kömürü sahaları özel sektöre açılacak

Taş kömürü sahaları özel sektöre açılacak

45 dakika önce

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yeni taş kömürü ruhsat alanlarını özel sektöre açacaklarını ayrıca YEKA ihalelerine de devam edeceklerini ifade etti.

Taş kömürü sahaları özel sektöre açılacak, System.String[]
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yeni taş kömürü ruhsat alanlarını özel sektöre açacaklarını ayrıca YEKA ihalelerine de devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:00 

Fatih Dönmez, Ekonomi
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