Taş kömürü sahaları özel sektöre açılacak
45 dakika önce
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yeni taş kömürü ruhsat alanlarını özel sektöre açacaklarını ayrıca YEKA ihalelerine de devam edeceklerini ifade etti.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez
, yeni taş kömürü ruhsat alanlarını özel sektöre açacaklarını ayrıca YEKA ihalelerine de devam edeceklerini ifade etti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:00
Bakan Kurum, Kendisini Çaya Davet Eden Gençleri Kırmadı
Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi
1 Milyarlık TL'lik Derbi
Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi