Taş kömürü satışından şubat ayında 25 milyon 571 bin lira elde edildi - Son Dakika

Taş kömürü satışından şubat ayında 25 milyon 571 bin lira elde edildi

26.03.2021 11:07
Taş kömürü satışından şubat ayında 25 milyon 571 bin lira elde edildi, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), şubat ayında sattığı 56 bin 285 ton taş kömüründen 25 milyon 571 bin lira gelir sağladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), şubat ayında sattığı 56 bin 285 ton taş kömüründen 25 milyon 571 bin lira gelir sağladı.

"Kömür kent" olarak bilinen Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, demir çelik fabrikalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart 2020'de durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran'da normalleşme dönemine girilmesiyle üretim faaliyetlerine yeniden başlandı.

Kurum, şubat ayında 56 bin 285 ton kömür satarak 25 milyon 571 bin lira gelir elde etti.

"Satış grafiğimizin istenilen düzeyde artacağına inanıyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine, kömürün kent ve ülke için vazgeçilmez bir değere sahip olduğunu söyledi.

Bu bilinçle madencilerin üretime devam ettiklerini belirten Yeşil, "Taş kömürünün nasıl bir değere sahip olduğunun farkındayız ve ekonomiye kazandırılması görevini madenciler olarak en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele veriyoruz. Bu kentin değerli kömürü sadece burada yaşayanlar için değil ülke için de çok önemli. Buradan ne kadar kömür çıkartabilirsek, üretimi ne kadar çok artırabilirsek ülke ekonomisine o kadar katkı vereceğimizi biliyoruz." diye konuştu.

Yeşil, Kovid-19 salgınının tüm dünyada çalışma düzenini etkilediğine işaret ederek, "Bu sürece rağmen madenci kardeşlerimiz gerekli tedbirleri alarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı, yapmaya da devam ediyor. Madenciler, yer altı zenginliğimizi ülkemize kazandırmaya çalışıyor. Bizler günden güne satış grafiğimizin istenilen düzeyde artacağına inanıyoruz. Çok uzun yıllardır mesleğini layıkıyla yapan madenciler, bundan sonra da ülkesine kazandırmak için çalışmaya devam edecektir." dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Maden, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Taş kömürü satışından şubat ayında 25 milyon 571 bin lira elde edildi - Son Dakika Ekonomi


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