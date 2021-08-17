Üye Girişi
Taş köprüler, betonarme yapılara göre doğal afet ve çevresel etkenlere daha dayanıklı - Son Dakika

Taş köprüler, betonarme yapılara göre doğal afet ve çevresel etkenlere daha dayanıklı

17.08.2021 11:50
Taş köprüler, betonarme yapılara göre doğal afet ve çevresel etkenlere daha dayanıklı, System.String[]

Uzmanlar, tarihi taş köprülerde kullanılan malzemelerin genellikle bulunduğu bölgeden elde edildiği için bu köprülerin çevresel etkilere karşı dayanıklılığının betona göre daha yüksek olduğunu belirterek, bu nedenle uzun yıllar deformasyona uğramadan ayakta kaldığına dikkati çekiyor.

Uzmanlar, tarihi taş köprülerde kullanılan malzemelerin genellikle bulunduğu bölgeden elde edildiği için bu köprülerin çevresel etkilere karşı dayanıklılığının betona göre daha yüksek olduğunu belirterek, bu nedenle uzun yıllar deformasyona uğramadan ayakta kaldığına dikkati çekiyor.

Bartın'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

Özellikle Abdipaşa ve Kumluca beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle bölgede 13 köprü yıkılırken, Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde Osmanlı-Alman ittifakının anısına Almanya tarafından yaptırılan 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki 5 kemerli 117 yıllık Yenihan Köprüsü ayakta kalmayı başardı.

Yenihan Köprüsü'nün hemen yanında betonarme olarak inşa edilen 43 yıllık köprü de yıkılan yapılar arasında yer alıyor.

"En belirgin fark, kullanılan malzeme özellikleri ve köprü geometrisi"

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici, AA muhabirine, tarihi taş köprüler ile günümüzde yapılan betonarme köprüler arasındaki en belirgin farkın, kullanılan malzeme özellikleri ve köprü geometrisi olduğunu vurguladı.

Betonarme köprülerin beton ve donatının birlikte kullanılarak inşa edildiği yapılar olduğuna işaret eden Gemici, şöyle devam etti:

"Arega, kum ve çimentonun belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen betonun ayakta kalma süresi yaklaşık olarak 40 ile 50 yıl arasındadır. Beton malzeme için periyodik bakım ve kontroller yapılmadığı takdirde nem, rutubet, su ile temas, sıcak ve soğuk hava değişimi gibi çevresel etkilerden çok hızlı etkilenmekte ve dayanımını kaybetmektedir. Tarihi köprülerde kullanılan taş malzemeler, genellikle inşa edildiği bölgenin madenlerinden elde edildiği için çevresel etkilere karşı dayanımı betona göre daha yüksektir. Bu nedenle uzun yıllar deformasyona uğramadan ayakta kalmaktadır."

Gemici, taş köprülerdeki kemer formun hem trafiğin oluşturduğu basınç yükünü ayaklara homojen olarak dağıttığını hem de altından geçen dere yatağıyla köprü arasındaki yüksekliği artırarak sel sırasında taşkın sularının köprünün altından rahat geçmesine imkan sağladığına dikkati çekti.

"Kemer köprüler, yanal basınç kuvvetlerine karşı daha dayanıklıdır"

Kemer köprülerdeki yüksekliğin betonarme yapılara göre daha fazla olduğunu vurgulayan Gemici, şöyle konuştu:

"Ayrıca kemer köprüler, kesit olarak betonarme köprülerden daha büyük olduğundan sel ve deprem nedeniyle köprüde oluşacak yanal basınç kuvvetlerine karşı daha dayanıklıdır. Yine tarihi kemer köprü ayaklarına akarsuyun geldiği yöne doğru üçgen veya yarım daire şeklinde gemi burnu gibi mahmuzlar yapılmaktadır. Mahmuzlar, köprü ayaklarının zarar görmemesi ve buralara ağaçların takılmasını önleme amaçlı yapılmıştır. Bunun amacı, köprü ayaklarından suyu açıklığa dağıtmak ve selle gelen tomruk, ağaç kökü gibi malzemeleri köprünün açıklığından geçmesini sağlamaktır. Bunlar, beton köprülere göre büyük avantaj sağlıyor."

Gemici, sel felaketlerinde betonarme köprülerin yıkılmasındaki en önemli etkenin malzeme bakımının düzenli yapılmaması, kesit yetersizliği ve geometrik özelliklerinin düz olması olarak göze çarptığına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın verdiği, bundan sonraki yapılacak köprülerin kemer formunda ve taş olarak inşa edilmesi talimatı, isabetli bir karardır. Tarihi köprülerimiz yapısal olarak daha detaylı incelendiğinde, günümüz teknolojisiyle benzer yapıların inşa edilebileceği ve köprülerimizin doğal afetlerden zarar görmeden ayakta kalabileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Taş köprüler, betonarme yapılara göre doğal afet ve çevresel etkenlere daha dayanıklı
Taş köprüler, betonarme yapılara göre doğal afet ve çevresel etkenlere daha dayanıklı
Taş köprüler, betonarme yapılara göre doğal afet ve çevresel etkenlere daha dayanıklı
Taş köprüler, betonarme yapılara göre doğal afet ve çevresel etkenlere daha dayanıklı
Taş köprüler, betonarme yapılara göre doğal afet ve çevresel etkenlere daha dayanıklı

Abdipaşa, Kumluca, Kemer, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taş köprüler, betonarme yapılara göre doğal afet ve çevresel etkenlere daha dayanıklı - Son Dakika


Son Dakika

Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı 12:32 Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli 12:21 Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi 12:10 Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi
Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü 11:56 Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı 11:42 Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık 11:37 Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi 11:10 Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı 10:10 Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı

Son Dakika Haberleri
12:33 Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular
12:31 Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı
12:22 4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti
12:21 Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli
12:20 Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı
12:09 Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi
11:42 Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı
11:41 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
11:36 Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular         
12:33
4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti 4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti         
12:23
Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı         
12:20
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin 4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin         
11:54
Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu         
11:42
Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı         
11:14
ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi         
10:40
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı         
09:29
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu         
08:00
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 12:42:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taş köprüler, betonarme yapılara göre doğal afet ve çevresel etkenlere daha dayanıklı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement