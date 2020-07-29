Taş motorunu tamir etmek isterken ölen 4 çocuk babası defnedildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamir etmek istedi arızalı taş motorunun parçalanması sonucu göğsüne parça saplanarak hayatını kaybeden 4 çocuk babası Sinan Nişli defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Caddesi'ndeki evinde arızalanan taş motorunu sökerek tamir etmek isteyen Sinan Nişli (38), motoru birleştirince deneme yapmak istedi. Tamirini tamamladığı makineyi çalıştıran Nişli, bir anda parçalanan makineden fırlayan taşın göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nişli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Makineden fırlayan parçanın kalbine saplanması sonucu hayatını kaybeden Nişli'nin cenazesi, işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Evli ve 4 çocuk babası Nişli'nin cenazesi, Körfez Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında aynı alanda defnedildi. Cenaze törenine katılan Nişli'nin babası ise gözyaşlarına boğuldu. - KOCAELİ