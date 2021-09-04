Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere- Erzurum yolu ve tünellerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada " Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemleri İşkencedere Vadisi'nde yapımı devam eden taş ocağına karşı eylem yapan köylüleri rahatsız etti. Gece yarısı Rize'ye gitmek için yola çıkan Erdoğan'ın geçiş güzergahında bekleyen köylüler, konvoyun geçişi sırasında "Biz halkız", ve "Direne direne kazanacağız" diye slogan attı.
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