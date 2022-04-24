Taş ocağında çalışan hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Taş ocağında çalışan hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

24.04.2022 17:54

İzmir'de hakkında 12 sene hapis cezası olan bir kişinin taş ocağında işçi olarak çalıştığını tespit eden ekipler harekete geçti. Jandarma ekipleri, ocakta işçi gibi davranarak hükümlüyü kıskıvrak yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1992 yılında Balıkesir'de işlenen cinayet nedeniyle hapis cezası alan, bir süre sonra da denetimli serbestlikten faydalanıp tahliye edilen H.K.'nin başka bir suça karıştığı iddiasıyla çalışma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan H.K.'nin bir taş ocağında işçi olarak çalıştığını tespit eden ekipler, harekete geçti.

Taş ocağında çalıştığı belirlenen hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından yakalandı

JANDARMA, İŞÇİ GİBİ DAVRANARAK YAKALADI

Jandarma ekibi (JASAT) girdikleri ocakta işçi gibi davranarak H.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Taş ocağında çalıştığı belirlenen hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından yakalandı
Taş ocağında çalıştığı belirlenen hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından yakalandı
Taş ocağında çalıştığı belirlenen hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Taş ocağında çalışan hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taş ocağında çalışan hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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