Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 1 işçi yaralandı
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir taş ocağında dinamit patlatılması sırasında etrafa dağılan taşların isabet ettiği işçi İbrahim Öztürk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
KONYA'nın Ereğli
ilçesinde bir taş ocağında dinamit patlatılması sırasında etrafa dağılan taşların isabet ettiği işçi İbrahim Öztürk
yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kutören
Mahallesi'nde bir taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında çalışan işçilerden İbrahim Öztürk, dinamit patlama sonucu fırlayan taş parçalarının isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan İbrahim Öztürk, tedaviye alındı. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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