Taş ocağında feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
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Taş ocağında feci kaza: 1 ölü

05.04.2022 10:57

Taş ocağında feci kaza: 1 ölü Samsun'da taş boşaltırken yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Taş ocağında feci kaza: 1 ölü

SAMSUN - Samsun'da taş boşaltırken yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yılanlıdere mevkiinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağının üst kısmından çıkarılan kayalar iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenip taş işleme yerine boşaltma yapıldığı sırada kaza yaşandı. Nihat Yılmaz'ın kullandığı damperli kamyon, kasasındaki taşları boşalttığı sırada toprağın kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yuvarlanan kamyonun içinde sıkışan sürücü Nihat Yılmaz olay yerinde feci şekilde can verdi.

Alt kısımda iş makinesi ile çalışan operatör Orhan Sarıtaş, kamyonun yuvarlanarak yanına geldiğini ve sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taş ocağında feci kaza: 1 ölü
Taş ocağında feci kaza: 1 ölü
Taş ocağında feci kaza: 1 ölü

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Toprağın kayması sonucu kamyon 50 metre uçurumdan yuvarlandı! Sürücü sıkışarak hayatını kaybetti Toprağın kayması sonucu kamyon 50 metre uçurumdan yuvarlandı! Sürücü sıkışarak hayatını kaybetti Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

Nihat Yılmaz, Samsun, Canik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taş ocağında feci kaza: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taş ocağında feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
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