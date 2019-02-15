Son Dakika Haberleri: Taş Ocağında Feci Kaza: 1 Yaralı

Taş Ocağında Feci Kaza: 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da bir taş ocağında çalışma sırasında devrilen kamyon takla attı.

Taş Ocağında Feci Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da bir taş ocağında çalışma sırasında devrilen kamyon takla attı. Kamyonun içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri 45 dakikalık çalışma ile kurtardı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında sabah saatlerinde yaşanan kazada Suriye uyruklu Omar Khail (36) yönetimindeki kamyon, toprak yükleme sırasında devrildi. Takla atarak durabilen kamyonda sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakikalık bir çalışma ile güçlükle kurtarıldı. Sedyeye alınan yaralı, olay yerinde hazır bekleyen 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza Geçiren Küçük Kızın Sözü Yürekleri Dağladı: Anne Seni Tanımak Çok Güzeldi Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı

Önce Kaza Yaptırdı, Sonra Kurşun Yağdırdı Sahibinin Terk Ettiği Köpek Dolmuş Durağından Ayrılmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:09:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taş Ocağında Feci Kaza: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]