Taş Ocağında Feci Kaza: 1 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da bir taş ocağında çalışma sırasında devrilen kamyon takla attı.
Malatya
'da bir taş ocağında çalışma sırasında devrilen kamyon takla attı. Kamyonun içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri 45 dakikalık çalışma ile kurtardı.
Malatya'nın Battalgazi
ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında sabah saatlerinde yaşanan kazada Suriye
uyruklu Omar Khail (36) yönetimindeki kamyon, toprak yükleme sırasında devrildi. Takla atarak durabilen kamyonda sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakikalık bir çalışma ile güçlükle kurtarıldı. Sedyeye alınan yaralı, olay yerinde hazır bekleyen 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:19 Kaynak: İHA
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