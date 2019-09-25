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Taş ocağında heyelan: 1 ölü

2 saat önce

Taş ocağında heyelan: 1 ölüRİZE - Rize'nin Pazar ilçesi Tektaş Köyü yakınlarındaki bir taş ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Taş ocağında heyelan: 1 ölü

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesi Tektaş Köyü yakınlarındaki bir taş ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Heyelan Pazar ilçesinde deniz dolgusu süren Rize-Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında Tektaş Köyü yakınlarındaki taş ocağında heyelan meydana geldi. Heyelanda iş makinesiyle birlikte operatör Mehmet Topal da yaklaşık 40 metreden aşağıya yuvarlanarak toprak altında kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3 saat sonra operatör Mehmet Topal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Osmaniyeli olduğu öğrenilen Topal'ın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Taş ocağında heyelan: 1 ölü

Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
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