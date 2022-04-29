Taş ocağında patlatma yapıldığı iddiasına suç duyurusu - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanlarına 160 metrede bulunan ve yeniden faaliyete geçirilen taş ocağında projedeki taahhütlerin aksine patlatma yapıldığı iddiasıyla kaymakamlık ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde kalan, Yeni Mahalle'deki Belkoop evlerine 160 metre uzaklıkta bulunan ve 20 yıl sonra yeniden faaliyete geçirilen eski taş ocağında patlatma yapıldığı öne sürüldü. Keşan Kent Konseyi ve Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu üyeleri ile bölge halkı, dilekçelerle Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu Sözcüsü Saliha Kafalı, 21 Aralık 2021'den bugüne kadar taş ocağıyla ilgili tepki ve taleplerini dile getirdiklerini belirterek, "Davamızı açtık ancak sesimizi duyuramadık. İlgilileri, yetkilileri göreve davet ettik yine sesimizi duyuramadık. Bizi bu konuda hiç kimse duymadı. Gelişme göremedik. Bu nedenle de işi somuta dökmeye karar verdik. Kaymakamlığa ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçelerimizi bugün teslim ediyoruz. İnşallah bundan sonra bir an önce oradaki talanın ve vandalizmin durdurulacağını ve hukukun tesis edileceğini umuyoruz" dedi.

Grup, daha sonra dilekçeleri Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.