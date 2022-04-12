Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası - Son Dakika
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Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası

12.04.2022 11:37
Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanlarına 160 metre mesafede bulunan ve yeniden faaliyete geçen taş ocağında.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanlarına 160 metre mesafede bulunan ve yeniden faaliyete geçen taş ocağında. projedeki taahhütlerin aksine patlatma yapıldığı iddia edildi. Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu üyeleri ve çevre sakinleri, taş ocağı önünde toplanarak duruma protesto eylemi yaptı. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, "ÇED yönetmeliğine göre faaliyetin durdurulması gerekiyor. Evlerde yaşayan vatandaşlar alabildiğine panikledi, polis tutanak tutmuş. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde kalan, Yeni Mahalle'deki Belkoop evlerine 160 metre mesafede bulunan ve 20 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen eski taş ocağında patlatma yapıldığı öne sürüldü. Keşan Kent Konseyi ve Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu üyeleri ile bölge halkı taş ocağı önünde toplanarak, ocaktaki faaliyetin durdurulmasını istedi. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, 21 Aralık 2021 tarihinden bu yana taş ocakları ile ilgili mahallelinin tepkisini ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"21 Aralık'ta buradan taşı kaçak almaya başladılar. İtiraz edildi, dilekçeler verildi, durduruldu 15 gün aradan sonra tekrar başlandı. Bir daha itiraz edildi. Bu sefer karşımıza BOTAŞ'ın hazırlattığı proje tanıtım dosyası çıktı. 2 Mart'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sitesinde yayınlandı. Bu proje dosyasında açık ve net olarak şu yazıyor, 'hiçbir biçimde patlatma yapılmayacak.' Ancak 3 gün önce delici makine geldi. Böyle bir şeyi kabul etmemizi hiç kimse beklemesin. Proje tanıtım dosyasında 1 tane ekskavatör, 1 yükleyici ve 3 taşıyıcı çalıştırarak, sesi asgaride tutacakları yazıyor. Hiçbir biçimde patlatma yapmayacakları taahhüt ediliyor. Buna uyulmadığı takdirde ÇED yönetmeliğine göre faaliyetin durdurulması gerekiyor. Ama ne yazık ki saat 16.05'te burada patlatma yapıldı. Evlerde yaşayan vatandaşlar alabildiğine panikledi, polis tutanak tutmuş. Biz adalete inanmak, güvenmek istiyoruz. Devlet kurumlarının işleyişine güvenmek istiyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz."'DERİN BİR SES DUYDUM'Muammer Alan ise, "Tam şantiyenin önündeyken önce duman çıktı daha sonra ise derin bir ses duydum. Yukarıda piknik yapanlar sesi duyduklarını söyledi. Polis geldi. Herhalde tutanak imzalattı. Görevliyle konuştular. Ben de çevreyle ilgili olan arkadaşlarla konuyu paylaştım" diye konuştu.

Öte yandan taş ocağının Edirne Valiliği'nin verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.


Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası
Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası
Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası
Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası
Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası
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Kent Konseyi, Edirne, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası - Son Dakika


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