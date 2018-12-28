Son Dakika Haberleri: Taş Ocağında Üzerine Kaya Devrilen İşçi Ağır Yaralı

Taş Ocağında Üzerine Kaya Devrilen İşçi Ağır Yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı taş ocağında üzerine kaya devrilen işçi Deniz Yıldırak (43), ağır yaralandı.

Taş Ocağında Üzerine Kaya Devrilen İşçi Ağır Yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı taş ocağında üzerine kaya devrilen işçi Deniz Yıldırak (43), ağır yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde, Kozluca yolu üzerindeki taş ocağında meydana geldi. Ocakta işçi olarak çalışan Deniz Yıldırak'ın üzerine, ağırlığı 100 kilodan fazla kaya devrildi. Kayanın altında kalan Yıldırak, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının kurtardığı Yıldırak, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz Yıldırak'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:26 Kaynak: DHA

Kozluca, İnegöl, Bursa, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor

Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:15:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taş Ocağında Üzerine Kaya Devrilen İşçi Ağır Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]