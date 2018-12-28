Taş Ocağında Üzerine Kaya Devrilen İşçi Ağır Yaralı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı taş ocağında üzerine kaya devrilen işçi Deniz Yıldırak (43), ağır yaralandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, çalıştığı taş ocağında üzerine kaya devrilen işçi Deniz Yıldırak (43), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Kozluca
yolu üzerindeki taş ocağında meydana geldi. Ocakta işçi olarak çalışan Deniz Yıldırak'ın üzerine, ağırlığı 100 kilodan fazla kaya devrildi. Kayanın altında kalan Yıldırak, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının kurtardığı Yıldırak, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz Yıldırak'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:26 Kaynak: DHA
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