Taş ocağındaki iş makinesinden 300 litre mazot çalındı - Son Dakika
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Taş ocağındaki iş makinesinden 300 litre mazot çalındı

12.04.2022 14:54
Taş ocağındaki iş makinesinden 300 litre mazot çalındı

Samsun'da belediyeye ait taş ocağındaki iş makinesinin deposundan 300 litre mazot çalındı.

Samsun'da belediyeye ait taş ocağındaki iş makinesinin deposundan 300 litre mazot çalındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çatak Mahallesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar taş ocağında bulunan iş makinesinden yaklaşık 300 litre mazot çaldı. Hırsızlık olayını fark eden taş ocağı görevlisi jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

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Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taş ocağındaki iş makinesinden 300 litre mazot çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taş ocağındaki iş makinesinden 300 litre mazot çalındı - Son Dakika
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