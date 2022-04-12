Taş ocağındaki iş makinesinden 300 litre mazot çalındı - Son Dakika

Samsun'da belediyeye ait taş ocağındaki iş makinesinin deposundan 300 litre mazot çalındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çatak Mahallesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar taş ocağında bulunan iş makinesinden yaklaşık 300 litre mazot çaldı. Hırsızlık olayını fark eden taş ocağı görevlisi jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN