Taş ocağındaki kazada ölü sayısı 2 'ye yükseldi - Son Dakika
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Taş ocağındaki kazada ölü sayısı 2 'ye yükseldi

20.05.2022 20:09
Taş ocağındaki kazada ölü sayısı 2 'ye yükseldi

Rize'nin İkizdere ilçesinde bir taş ocağında önceki gün meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde bir taş ocağında önceki gün meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, İkizdere ilçesinde 18 Mayıs tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet M.'nin kullandığı 53 K 4655 plakalı taş yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu Dursun Ali Yılmaz idaresindeki 06 FY 7335 plakalı su tankerine çarptı. Dursun Ali Yılmaz'ın kullandığı su tankeri de güvenlik kulübesine çarptı. Meydana gelen feci kazada güvenlik kulübesinde bulunan güvenlik görevlilerinden Enver Demirci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Yunus A., Samet Ö. ve Dursun Ali Yılmaz yaralandı. Feci kazada ağır yaralanan su tankerinin şoförü Dursun Ali Yılmaz'ın ise hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İsmet Kösoğlu - İHA)

Taş ocağındaki kazada ölü sayısı 2 'ye yükseldi
Taş ocağındaki kazada ölü sayısı 2 'ye yükseldi

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Kaynak: İHA

Ali Yılmaz, İkizdere, Rize, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taş ocağındaki kazada ölü sayısı 2 'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taş ocağındaki kazada ölü sayısı 2 'ye yükseldi - Son Dakika
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