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Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı - Son Dakika

Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı

24.11.2021 14:48
Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesi Bulduk köyünde taş ocağında yapılan kontrollü patlatmalar, yakındaki evlerin duvarlarında çatlaklar oluşturdu.

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesi Bulduk köyünde taş ocağında yapılan kontrollü patlatmalar, yakındaki evlerin duvarlarında çatlaklar oluşturdu. Deprem olduğunu düşünen Şaziye Çakmak "Ev yıkılacak zannettim. Patlamadan dolayı evlerimiz bu durumda. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Pazaryeri ilçesine bağlı 20 haneli ve 60 nüfusu Bulduk köyü sakinleri, yakın bir bölgede bulunan taş ocağında kontrollü patlatmaların caminin yanı sıra evlerde de maddi hasara yol açtığı iddia etti. Köyde yaşayan Şaziye Çakmak, son patlatmada evinin yıkılacağını zannettiğini belirterek "Buradaki çatlaklar son patlamadan sonra oldu. Oturuyordum hatta o gün çok korktum. Bir de son patladığında deprem oluyor sandım. Artık ev yıkılacak zannettim. Patlamadan dolayı evlerimiz bu durumda. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Köy sakini İbrahim Çakmak ise, taş ocağındaki patlatmalar nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü söyledi. Patlatmalar nedeniyle endişe yaşadıklarını belirten Çakmak "Taş ocağındaki patlatmalardan sonra evlerimiz bu hale geldi. Ne olacak bizim sonumuz? Yetkililerde yardım bekliyoruz. Evlerimiz duvarları yakında tamamen çökecek diye endişe ediyoruz" diye konuştu.


Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı
Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı
Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı
Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı
Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı
Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı
Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı

Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taş ocağındaki patlatmalar, evlerin duvarlarını çatlattı - Son Dakika


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