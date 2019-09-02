Son Dakika Haberleri: Taş öğütme makinesine düşen işçiler yaralandı
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Taş öğütme makinesine düşen işçiler yaralandı

9 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde briket atölyesinde bulunan taş öğütme makinesine düşen 2 işçi yaralandı.

Taş öğütme makinesine düşen işçiler yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde briket atölyesinde bulunan taş öğütme makinesine düşen 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bir briket atölyesindeki taş öğütme makinesini temizlemek isteyen Osman Desteci ve kardeşi Müjdat Desteci bir anlık dalgınlıkla makinenin içine düştü. Makine içerisine düşen iki kardeş yaralandı. Olayı fark eden iş yeri çalışanları tarafından iki kardeş makine içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından iki kardeş Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kürşat Aktaş/İHA)

Adıyaman, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
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