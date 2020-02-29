Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada

6 saat önce

KONYA'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada, System.String[]

KONYA'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Şubat günü saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan, yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, sandalye ve döner bıçağının kullanıldığı kavga sırasında bazı kişiler yaralandı. Park halindeki bir minibüs ise taş ve sopa darbeleriyle hasar gördü. Yaklaşık 20 dakika süren kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde karşılaşan iki grubun kavga etmesi, şüphelilerin park halindeki bir minibüsü taşlaması ile o sırada köpeğini gezdirdiği öğrenilen bir vatandaşın darbedilmesi yer alıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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