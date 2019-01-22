Son Dakika Haberleri: Taş Suyu Faciayı Önledi

Taş Suyu Faciayı Önledi

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AR-GE firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taş Suyu Faciayı Önledi, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AR-GE firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. AR-GE firması tarafından yapılan taş suyu sayesinde yangın bitişikteki benzin istasyonunun LPG tanklarına ve zeytinyağı depolarına sıçramadı.

Cennetayağı Mahallesi'nde AR-GE firmasının zeytinyağı özü üreten bölümünde iddialara göre elektrik kontağından yangın çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğinin fark edilmesi üzerine, yangın itfaiye ekiplerine bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Tesisin bulunduğu bölümde AR-GE firmasının taş suyu ile yaptığı izolasyon ve söndürme sistemleri sayesinde yangın sadece zeytinyağı özü üretim tesisine hapsedildi. Tesisin 10 metre kadar yanında bulunan akaryakıt istasyonu, LPG tankları ve bir başka firmaya ait tonlarca zeytinyağının bulunduğu depolara alevler sirayet etmedi.

AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, "Olay muhtemelen elektrik kontağı oldu. Fakat biz bu tesisi kurarken daha evvel bizim üretmiş olduğumuz taş suyu ile bu yalıtım malzemelerimizi yakaladık. Yangın büyümeden taş suyu marifeti ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yardımları ile anında bastırıldı. Bu da bize yangından önce tedbir almanın büyük bir avantaj olduğunu gösteriyor. Bazı yerlerde yangınlar oluyor. Arka arkaya yanıcılıklar devam ediyor. Bizim de etrafımızda yanmaya müsait tesisler var. Bu şekilde önceden tedbir alarak yangın söndürüldü" dedi.

İki saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangın, zeytinyağı özü işleme tesisini kullanılamaz hale getirdi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın demir makineleri bile eritirken, taş suyu ile yapılan izolasyon sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Edremit, Balıkesir, 3. Sayfa
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