Taş suyunun, kanser hücrelerini önlediğini iddia etti - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Taş suyunun, kanser hücrelerini önlediğini iddia etti - Son Dakika

Taş suyunun, kanser hücrelerini önlediğini iddia etti

6 saat önce

ESKİŞEHİR Osman Gazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayhancı, taş suyunun kanser hücrelerini önleyici etkisi olduğunu iddia etti.

Taş suyunun, kanser hücrelerini önlediğini iddia etti, System.String[]

ESKİŞEHİR Osman Gazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayhancı, taş suyunun kanser hücrelerini önleyici etkisi olduğunu iddia etti.

Dünyada ilk kez taş suyunun kanser üzerinde etkisini araştıran ve Türkiye'de ilk defa ürettiği yapay kanla ismini duyuran Prof. Dr. Adnan Ayhancı, 5 farklı üniversitede 10 yıldan beri yaptığı araştırmayla taş suyunun kanser hücrelerini önlediğini bulduğunu savundu. Özel taşlardan ve özel tekniklerle ürettiği taş suyunun kanser hücrelerini önleyici etkisi olduğunu tespit ettiğini iddia eden Prof. Dr. Ayhancı, son aşamasında oldukları ilaç için gerekli fonların sağlanması ve bürokratik engellerin kaldırılması halinde bir yıllık çalışmayla bunun halka arz edilebileceğini söyledi.

Dünyada çok büyük bir hızla yayılan kanser için Türkiye'nin her yıl kanser ilaçlarına 5 milyar dolar para harcandığını hatırlatan Prof. Dr. Ayhancı, "Biz ülke olarak kansere ilaç tedavisi için çok para veriyoruz, yılda 5 milyar dolar harcamamız var. İşte bunun için bu çok önemli ve iddialı bir proje. Sadece ülkemiz için değil, bütün insanlık için çok önemli bir proje. Düşünün kanseri maden suyu gibi içtiğiniz bir su yeniyor. İçtiğiniz su sizi kanserden hem koruyor hem de iyileştiriyor. Biz bunu pazarlayabiliriz, marketlerde su olarak satabilir ve başka ülkelere rahat bir şekilde satabiliriz. Ülkemiz ekonomik açıdan da çok şey kazanır, ama tabii ki öncelikle bunu sonuçlandırmamız lazım. Bu şekilde elde edilmiş bir suyla önleyici olarak bunu insanlarımıza verirsek, insanlığa sunarsak bu dışarı giden paralar cebimizde kalacak. Tabi bu konuda bürokratik desteğe ve fonlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Taş suyunun ilaca dönüşmesinde yaptıkları çalışmaları anlatan Prof. Dr. Ayhancı, yan etkiye rastlamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, su bir besin maddesi olmasının yanında içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Vücudumuzun PH dengesinin korunmasından başlayarak, hücrelerdeki moleküllere ve organellere dağılma ortamı oluşturmasına; besinlerin, artık maddelerin ilgili yerlere taşınmasına kadar pek çok görev alıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız taş suyunun anti bakteriyel etkilerinin olduğunu saptayınca bu sefer anti kanser etkisine baktık. Kanser alanında kanser için kullanıldığında yan tesirleri yok. Şimdiye kadar hiçbir yan tesiri bulamadık ve normal hücrelere de zarar vermiyor. Biz kendi imkanlarımızla belli bir yere getirdik. Taş suyunu hayvan deneylerinde kullandık. Dokulara zarar veren hiçbir madde bulunmadı. Bunun yanı sıra anti mikrobiyel özelliği var."


Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:28 Kaynak: DHA
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