Son Dakika Haberleri: Taş taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı
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Taş taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı

51 dakika önce

Siirt'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Siirt'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sırrı Gerger yönetimindeki 63 PL 028 plakalı, taş taşıyan kamyon, Siirt- Şirvan kara yolu Akyamaç köyü yakınlarında devrildi.

Çevreden geçen araç sürücülerinin haber verdiği AFAD ekipleri, sıkışan sürücü Gerger ile Emine Gerger ve 8 yaşındaki Aslı Gerger'i kamyondan çıkarttı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taş taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı

Şirvan, Gerger, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:05 Kaynak: AA
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