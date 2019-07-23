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Taş, TUSEKON Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri komisyon başkanlığına getirildi

1 saat önce

Mir Hasan Taş, TUSEKON Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri komisyon başkanlığına getirildiMerkezi Ankara'da bulunan Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri Komisyon Başkanlığına, Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş getirildi.

Taş, TUSEKON Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri komisyon başkanlığına getirildi, System.String[]
Mir Hasan Taş, TUSEKON Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri komisyon başkanlığına getirildi

Merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri Komisyon Başkanlığına, Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş getirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Mir Hasan Taş, geçmiş dönemde de Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalarına aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Gazetecilere açıklamada bulunan Mir Hasan Taş, Avrupa Birliği projeleri konusunda oldukça etkili ve birçok projenin ilimiz ve ilçelerinde yapılmasını sağladığını da belirterek, yeni görevini başarıyla sürdüreceğini söyledi. - KARS
Avrupa Birliği, Sarıkamış, Hasan Taş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:32 Kaynak: İHA
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