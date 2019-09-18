Son Dakika Haberleri: Taş ustaları belediye çalışanlarına eğitim veriyor
Son Dakika Güncel Haber

Taş ustaları belediye çalışanlarına eğitim veriyor

25 dakika önce

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Tarih ve Turizm Bürosuçalışanları, eski taş ustalarından eğitim alıyor.

Taş ustaları belediye çalışanlarına eğitim veriyor, System.String[]

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Tarih ve Turizm Bürosu


çalışanları, eski taş ustalarından eğitim alıyor. Belediye çalışanları, ustalardan, tescili olmayan yıkılan eski taş evlerden çıkan kesme ve doğal taşlarla, zemin döşemesi yapmayı ve taştan sedirler oluşturmayı öğreniyor.


Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geleneksel kırsal ortamları korumak amacıyla "Taş Ustalığı Eğitimi ve Uygulanması" adlı projeyi hayata geçirdi.


Proje kapsamında eğitime gönüllü olarak katılan Nilüfer Belediyesi çalışanları işin inceliklerini, taş inşaat ustalarından alanda, uygulayarak öğreniyor.


Eğitime katılan çalışanlar, köylerde tescilli olmayan eski taş evlerinin yıkılması anında ortaya çıkan kesme ve doğal taşları molozlarından ayırıyor. Bu taşlar daha sonra yine aynı mahalle veya çevre mahallelerde zemin döşemeleri ve taştan sedirler oluşturmak için kullanılıyor.


İlk taş ustalığı eğitimi ve uygulanması, Görükle ve İrfaniye Mahallesi sınırındaki Badırga Çeşmesi konumunda gerçekleşti. Görükleli taş inşaat ustası Yusuf Pekçan'ın önderliğinde, Görükleli Nazım Alagöz ve Bayram Akıncı'nın katkılarıyla hayata geçirilen uygulamada, Nilüfer Belediyesi'nin tarihçi ve arkeolog çalışanları, taş yontması, harcın hazırlanması, duvar örülmesi ve zemin döşemenin geleneksel tekniklerini öğrendiler.


Arazide gönüllü olarak çalışan Tarih ve Turizm Bürosu çalışanları, kaybolmakta olan geleneksel köy manzaralarını, yeni uygulamalarla hayatta tutmayı amaçladıklarını belirttiler. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı Halay cümlesiyle test kitabına giren Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Öğrenci beni görünce sevinir Netanyahu'nun oğlu, İstanbul paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 09:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taş ustaları belediye çalışanlarına eğitim veriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]