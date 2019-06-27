Son Dakika Haberleri: Taş üstünde fidan yetiştirip erozyonu önlüyor
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Taş üstünde fidan yetiştirip erozyonu önlüyor

1 saat önce

Oltu Halit paşa Mahallesinde ikamet eden Ercan Çimen (57) evinin Sitare dağının eteğinde olması nedeni ile taş ve toprak kaymasını önlemek için fidan dikip kovalarla suluyor.

Taş üstünde fidan yetiştirip erozyonu önlüyor, System.String[]
Oltu Halit paşa Mahallesinde ikamet eden Ercan Çimen (57) evinin Sitare dağının eteğinde olması nedeni ile taş ve toprak kaymasını önlemek için fidan dikip kovalarla suluyor.

Ercan Çimen, "Geçtiğimiz yıl kendi imkanlarımla 50-60 civarında fidan diktim evim sitarenin dibi sel su taş geliyor erozyonu önlemek için ve ağaç sevilir ben ağaç dikmeyi seviyorum geçen sene diktiğim fidanlarıma kovalarla su taşıyorum bakımlarını yapıyorum. Bütün halkımızı ağaç dikmeye davet ediyorum" dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:54 Kaynak: İHA
Oltu, Güncel
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