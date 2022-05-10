Taş ve makasla birbirlerine saldırdılar! İşte iki gencin kavga görüntüleri - Son Dakika
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Taş ve makasla birbirlerine saldırdılar! İşte iki gencin kavga görüntüleri

10.05.2022 16:23

Samsun'da yaşanan olayda yabancı uyruklu iki gencin sokak ortasında dakikalarca devam eden kavgası kameralara kaydedildi.. Kavgada gençlerden biri makasla omzundan yaralandı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı.

2 yabancı uyruklu şahıs önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerini kovalayan geçlerin caddedeki kavgası dakikalarca sürdü. Kavga sonunda şahıslardan biri makasla diğerini sol omzundan yaraladı.

EKİPLER MAKASLI SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralayan şahsı gözaltına aldı. Omzundan makasla yaralanan ve kanlar içerisinde kalan kişi ise olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan kavga görüntülerinde yabancı uyruklu kişilerin cadde başından beri kavga ettikleri, birbirlerini kovaladıkları ve taş attıkları görülüyor. Kavganın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taş ve makasla birbirlerine saldırdılar! İşte iki gencin kavga görüntüleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taş ve makasla birbirlerine saldırdılar! İşte iki gencin kavga görüntüleri - Son Dakika
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