Taş ve tekme ile camı kırıp dükkanı soydular... 1 dakikada 30 bin TL'lik soygun kamerada - Son Dakika
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Taş ve tekme ile camı kırıp dükkanı soydular... 1 dakikada 30 bin TL'lik soygun kamerada

20.10.2022 14:07

Taş ve tekme ile camı kırıp dükkanı soydular.

Taş ve tekme ile camı kırıp dükkanı soydular... 1 dakikada 30 bin TL'lik soygun kamerada

İSTANBUL Avcılar'da, kimliği belirsiz kapüşonlu üç kişi camını taşla kırarak girdikleri dükkandan piyasa değerleri yaklaşık 30 bin TL olan 8 telefonu 1 dakikada çalıp kaçtılar. Hırsızların camı kırma ve telefonu çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ekim Perşembe günü Avcılar Tahtakale Mahallesindeki bir telefon dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz üç kişi araçla gelerek sokakta keşif yapmaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra gelen şüpheliler, kaldırımdaki taşlarlar ve tekmelerle kapıyı kırmaya başladı. Kısa sürede kapıyı kıran hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan tezgahtaki 8 telefonu 1 dakikada çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açan çalışan Yusuf Gediktaş, kapının kırık olduğunu görünce güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Telefonların çalındığını fark eden Gediktaş, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızların yaklaşık 30 bin TL zarar verdiğini anlatan çalışan Yusuf Gediktaş, "Gece saat 04.10 gibi bir araç yaklaşıyor, önce keşif yapıyorlar. Yaklaşık yarım saat sonra geliyorlar, 2 kişi camı kırıyor. Sonra bir kişi içeri giriyor, peşinden diğer ikisi de giriyor. 3 kişi 7-8 telefonu alıp kaçıyorlar. Yaklaşık 30 bin TL zarar var. Gelmeleri ve keşif yapmaları 30 dakika ama çalmaları 1 dakika sürüyor. Şikayetçi olduk" diye anlattı.

Kaynak: İHA
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Cep Telefonu, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taş ve tekme ile camı kırıp dükkanı soydular... 1 dakikada 30 bin TL'lik soygun kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taş ve tekme ile camı kırıp dükkanı soydular... 1 dakikada 30 bin TL'lik soygun kamerada - Son Dakika
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