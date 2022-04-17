Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

17.04.2022 18:48
Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Amasya'da taş yüklü kamyonun çarpıştığı hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Amasya'da taş yüklü kamyonun çarpıştığı hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.K. (59) idaresindeki 05 RC 613 plakalı kamyon, Göynücek ilçesine bağlı Çulpara köyü mevkisinde Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak üzerine devrildi. Kamyonun kasasında bulunan büyük taşlar hafif ticari aracı içine doldu. Araç sürücüsü Dokuyan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Kibar Dokuyan ve kamyon sürücüsü yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 112 acil servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Göynücek, Tragger, Amasya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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